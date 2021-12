"Ceará é o principal clube do Nordeste", diz Robinson de Castro

Sobre o momento de consolidação do Alvinegro na elite do futebol nacional, o Esportes O POVO ouviu o presidente da agremiação, Robinson de Castro. O dirigente ressalta o trabalho árduo para colocar o clube no atual patamar

Garantido na Série A para 2022, o Ceará completará a quinta temporada seguida na elite do futebol nacional. Desde 2018 na primeira divisão, o Vovô apresentou campanhas positivas nos últimos dois anos, indo além da briga pela permanência para assegurar duas classificações consecutivas para a Sul-Americana. Estruturado, o clube atingiu a melhor posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 13º, e terá o maior orçamento entre equipes do Nordeste para o próximo ano; estão previstos R$ 160 milhões.

Sobre o momento de consolidação do Alvinegro do Porangabuçu, o Esportes O POVO ouviu o presidente da agremiação, Robinson de Castro. O dirigente ressalta o trabalho árduo para colocar o clube no atual patamar. Junto com o maior rival, Fortaleza, as equipes cearenses serão as protagonistas do Nordeste de forma isolada na primeira divisão do futebol brasileiro com as quedas de Bahia e Sport para a Segundona.

"Avalio o protagonismo do Ceará como uma conquista com muito mérito e trabalho feito a várias mãos, além do apoio da torcida maravilhosa e do Conselho Deliberativo. O Ceará conseguiu, com as próprias forças, a competência e resiliência para alcançar esse status, assistindo a derrocada das até então grandes forças do Nordeste. Acho que o Ceará é o principal clube do Nordeste e terá o maior orçamento de 2022 dos clubes da Região", comentou o presidente Robinson de Castro.

Estruturado e organizado financeiramente, o Ceará tem sido exemplo de gestão no futebol brasileiro. Em maio de 2021, pesquisa da Sportsvalue sobre a temporada de 2020 apontou o Alvinegro como o clube com a menor dívida do top-20 entre os times do Brasil.

"O Ceará vai para o quinto ano de Série A. É uma credibilidade muito grande. O clube conseguiu se reinventar em várias áreas. Em especial, a área de relacionamento com o torcedor. O programa de sócio é extraordinário. Uma loja de varejo que vende de forma absurda, além de outras iniciativas na parte de infraestrutura. A quantidade de investimento feito é fora da curva para um clube do Nordeste", reforçou o dirigente que irá para o terceiro mandato à frente do Vovô.

Para o mandatário alvinegro, o clube está consolidado na Série A, mas o status não garante tranquilidade. Ele reforça a necessidade de evolução constante para o Ceará seguir ocupando papel de destaque na elite do futebol.

"Você sempre precisa melhorar mais. A gente tem buscado aproveitar esse período todo para investir em estrutura, montar times competitivos, melhorar o patamar dos atletas que trazemos para cá. Cada vez mais estamos eliminando os erros e diminuindo aquela distância para clubes com maior poder aquisitivo", afirmou o mandatário alvinegro.

