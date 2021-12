Arthur Cabral diz não ter sido procurado pelo Barcelona: "Até mim não chegou nada"

O atacante Arthur Cabral revelou, em conversa com o influenciador Ney Silva, que não chegou nada até ele sobre uma proposta do Barcelona. Com o recesso de fim de ano no futebol suíço, o jogador do Basel participou de jogo festivo na Paraíba e deu a declaração após a partida.

Em vídeo feito para os stories do Instagram, Ney Silva e Arthur falam da temporada de sucesso do atacante, que fez 39 gols em 2021, sendo 27 só na atual temporada. O influenciador, então, questionou o camisa 98 do Basel sobre uma possível ida ao Barcelona.

— E essa história aí que o Barcelona está atrás, é verdade mesmo? — perguntou o influenciador.

— Sei não, até mim, não chegou nada não. — disse Arthur.

O influenciador insiste, mas Arthur continua negando, mas garante que se chegar "seria fera".

— Vai, não esconda o jogo não, meu irmão. — disse Ney, em tom de brincadeira.

— Não, mas de verdade, é só imprensa aí, e até mim até agora nada. Mas se chegar seria fera, né? Barcelona é Barcelona. — respondeu Arthur.

Arthur Cabral foi revelado no Ceará, que monitora uma possível venda do atacante, alegando ter direito a 15% de uma futura venda do atleta, ainda que o Palmeiras não reconheça dessa forma. Em caso de negociação de Arthur, clubes devem entrar em uma queda de braço pela porcentagem.

