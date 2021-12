Saiba como Ceará pode entrar no pote 2 em sorteio da Sul-Americana 2022

Nesta segunda, 20, foram definidos os confrontos da seletiva. A partir do chaveamento é possível traçar as possibilidades de o Ceará integrar o pote 2 para o sorteio da etapa de grupos da competição

O sorteio da fase de seletiva da Sul-Americana ocorreu nesta segunda-feira, 20. A partir do chaveamento é possível traçar as possibilidades de o Ceará integrar o pote 2 para o sorteio da etapa de grupos da competição. O Alvinegro tem garantido o 3, mas pode subir uma prateleira. O Esportes O POVO explica as projeções.

Os clubes são separados em quatro potes com oito times em cada, de acordo com o ranking da Conmebol. A fase prévia da Sul-Americana define os 16 classificados dos seguintes países: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Perú, Uruguai e Venezuela. Cada região terá dois representantes. Os times brasileiros e argentinos já estão na etapa de grupos.

Há dez clubes garantidos na frente do Ceará via ranking preenchendo os potes 1 e 2: Santos, São Paulo, Internacional, Independiente-ARG, Racing-ARG, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG, Atlético-GO e dois colombianos, que sairão dos confrontos da fase eliminatória: Atlético Junior x La Equidad e América de Cali e Independiente Medellín.

Nos demais duelos eliminatórios têm 12 equipes à frente do Alvinegro no ranking: LDU-EQU, Delfín-EQU, Jorge Wilstermann-BOL, Nacional-PAR, Melgar-PER, Unión Española-CHI, Montevideo Wanderers-URU, Oriente Petrolero-BOL, Estudiantes de Mérida-VEN, Deportivo La Guaira-VEN, Unión La Calera-CHI e River Plate-URU. Para o Vovô entrar no pote 2 para o sorteio, só podem avançar no máximo cinco times destes citados acima.

Os confrontos eliminatórios da definir os classificados devem ocorrer em 9 e 16 de março. A previsão do sorteio da fase de grupos da Sul-Americana está previsto para 23 de março.

Veja as partidas eliminatórias da seletiva para definir os demais classificados para a Sul-Americana:

Bolívia

Guabirá x Jorge Wilstermann

Oriente Petroletor x Royal Pari

Chile

Deportes Antofagasta x Unión Española

Unión La Calera x Ñublense

Colômbia

Atlético Junior x La Equidad

América de Cali x Independiente Medellín

Equador

9 de Octubre x Delfín

LDU x Mushuc Runa

Paraguai

Guaireña x Nacional

General Cabellero x Sol de América

Peru

Sport Boys x Ayacucho

Melgar x Cienciano

Uruguai

Cerro Largo x Montevideo Wanderers

River Plate e Liverpool

Venezuela

Metropolitanos x Estudiantes de Mérida

Deportivo La Guaira x Hermanos Colmenarez

Com informações de Thiago Minhoca