Ceará projeta faturamento de R$ 160 milhões em 2022, afirma Robinson de Castro

Com o encerramento da temporada 2021, o Ceará já iniciou o planejamento para o próximo ano. Garantido pelo quinto ano consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vovô vive a expectativa de faturar cerca de R$ 160 milhões em 2022. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira, 14, o presidente Robinson de Castro exaltou o crescimento do faturamento do Alvinegro nos últimos cinco anos e deu detalhes das fontes de receitas do time de Porangabuçu.

Quando assumi a presidência, em 2016, o clube faturava R$ 28 milhões por ano. Em 2021, a minha previsão é de que o time alcance R$ 145 milhões de faturamento. Estamos estudando nosso orçamento para 2022 e a expectativa é R$ 160 milhões. Estamos em um crescimento de receitas com base em produtos, serviços, prêmios, patrocínios, programa de sócio torcedor, bilheteria e venda de atletas", disse o mandatário.

De acordo com Robinson, a criação da Vozão, marca própria do clube, é um dos motivos que explicam o crescimento do faturamento do Ceará. Lançada em 2019, a marca é considerada um case de sucesso pelo diretoria alvinegra.

"Até novembro a marca Vozão vendeu R$ 12 milhões pelas lojas de varejo. A fábrica vendeu R$ 4 milhões para lojistas que não são da nossa rede. Se você somar, a marca gerou R$ 16 milhões em vendas. Esse é um resultado fora da curva. O Ceará é um case nacional de varejo. É pelo engajamento, atendimento, oferta de produtos, logística, inovação, relacionamento e, é claro, pelo torcedor apaixonado por esse clube. A marca tem sua vida própria e faz parte do orgulho do torcedor", ressaltou.

