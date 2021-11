Ceará tem 7 jogadores com contrato até o fim de 2021; veja lista completa do elenco

O clube já tem garantido a maior parte do grupo de jogadores com vínculos longos. Apenas sete atletas tem contratos se encerrando no fim de 2021. O Esportes O POVO traz a lista completa

O Ceará se movimenta nos bastidores para planejar a temporada de 2022. Entre as prioridades, a formação do elenco para o próximo ano. O clube já tem garantido a maior parte do grupo de jogadores com vínculos longos. Apenas sete atletas tem contratos se encerrando no fim de 2021.

Quatro atletas estão cedidos por empréstimo ao Alvinegro até o fim do Brasileirão. São eles: os atacantes Yony González (Benfica-POR), Airton (Cruzeiro), Hélio Borges (Azuriz-PR) e Jorginho (Athletico-PR).

Três jogadores com vínculos ligados diretamente ao Ceará também têm contratos encerrando no fim deste temporada: o volante Fabinho, o lateral-direito Gabriel Dias e o zagueiro Klaus. A diretoria alvinegro mantém sigilo sobre negociações de renovação.

Outro atleta que tinha contrato encerrando no fim de 2021, mas teve o vínculo renovado foi o zagueiro Luiz Otávio. Ídolo do clube, o capitão do Vovô renovou com o Ceará até dezembro de 2023. Ele está na equipe de Porangabuçu desde 2017.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco tem vínculo com o clube cearense até o fim de 2021. Entretanto, há uma cláusula de renovação automática ao término desta temporada que garante o atleta até dezembro de 2022.

O restante do elenco atual do Vovô tem vínculo garantido até o fim da próxima temporada, com exceção do atacante Gabriel Santos. Cedido ao Ceará pela Caldense-MG, o jogador ficará no Porangabuçu por empréstimo até o encerramento do Campeonato Cearense com opção de compra.

Os contratos mais longos do elenco vão até dezembro de 2024. Quatro atletas se enquadram nesta situação: Vina, Richard, Gabriel Lacerda e Cléber.

Veja abaixo a situação contratual completa do elenco do Ceará:

GOLEIROS

Richard - Dezembro de 2024

João Ricardo - Dezembro de 2022

André Luiz - dezembro 2022

Vinícius Machado - Dezembro de 2022

Laterais

Buiú - Maio de 2023

Igor - Dezembro de 2023

Gabriel Dias - Dezembro de 2021

Bruno Pacheco - Dezembro de 2022

Kelvyn - Dezembro de 2023

Alessandro - Dezembro de 2022

Zagueiros

Messias - Dezembro de 2023

Luiz Otávio - Dezembro de 2023

Gabriel Lacerda - Dezembro de 2024

Klaus - Dezembro de 2021

Volantes

Fernando Sobral - Dezembro de 2023

Fabinho - Dezembro de 2021

Oliveira - Dezembro de 2022

William Oliveira - Dezembro de 2022

Marlon - Dezembro de 2022

Naressi - Dezembro de 2022

Geovane - Dezembro de 2023

Meias

Vina - Dezembro de 2024

Jorginho - Dezembro de 2021 (Emprestado pelo Athletico-PR)

Lima - Dezembro de 2023

Davi - Dezembro de 2023

Atacantes

Mendoza - Dezembro de 2023

Jael - Dezembro de 2022

Erick - Dezembro de 2022

Cléber - Dezembro de 2024

Jacaré - Dezembro de 2022

Gabriel Santos - Maio de 2022 (Emprestado pela Caldense)

Rick - Dezembro de 2022

Yony - Dezembro de 2021 (emprestado pelo Benfica)

Hélio Borges - Dezembro de 2021 (emprestado pelo Azuriz-PR)

Wendson - Dezembro de 2022

João Victor - Dezembro de 2023

Airton - Dezembro de 2021 (Emprestado pelo Cruzeiro)

