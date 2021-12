"Acreditar até o final", diz Luiz Otávio sobre classificação para a Libertadores

Com o empate por 0 a 0 contra o América-MG, o Ceará não depende apenas de si na última rodada do Brasileirão para se classificar à Libertadores. Mas, o Alvinegro ainda tem chances de se garantir na fase prévia da competição através de uma combinação de resultados. Luiz Otávio, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 7, ressalta que o time está focado em conquistar a vaga na competição. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque.



“O principal é fazer a nossa parte. Nós queríamos ter vencido o jogo em casa, que daria um grande passo, mas acabamos ficando no empate. Mas, sabemos que temos totais condições de fazer um grande jogo contra o Palmeiras. Sair de lá com um resultado positivo e a classificação (para a Libertadores). Se acontecer dos outros resultados cooperarem para que a gente classifique, vai acontecer. Mas, primeiramente, nosso foco é fazer nossa parte e sair de lá com os três pontos”, comenta.



“Nós esperamos fazer uma boa partida. Depende de nós. Nós temos que focar no adversário, naquilo que eles precisam fazer. Nós precisamos focar naquilo que nós precisamos fazer que é vencer o jogo. Acreditar até o final”, completa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O jogador avalia que mesmo que o time não consiga a classificação para a Libertadores, a temporada já é positiva. “A minha análise pessoal (da temporada) e se eu tivesse de fora também estaria muito feliz por tudo que o Ceará conquistou e disputou. Esse ano a gente conseguiu chegar às finais. Infelizmente não conseguimos vencer algumas, como é o caso do estadual e da Copa do Nordeste”, destaca.



“Na nossa volta a competições internacionais (Copa Sul-Americana 2021) começamos muito bem, lutamos até o final em busca da classificação. Foi um ano que o clube montou uma equipe forte e brigou em todas as competições. O Ceará sempre foi muito forte quando esteve em campo. É uma temporada muito positiva”, complementa o defensor.



O zagueiro falou ainda sobre o período em que ficou fora da equipe por lesões. “ É sempre difícil ficar de fora. Eu fiquei dois meses sem atuar. De fora é difícil, sem poder ajudar, sem poder estar em campo. A gente ficou na torcida. Agora, eu posso estar em campo e ajudar o Ceará a conquistar os objetivos”, explica.



Luiz Otávio comentou sobre sua renovação em definitivo com o Ceará. O jogador pertencia ao Angra dos Reis Futebol Clube e, desde que chegou ao Ceará, em 2017, o vínculo com o Alvinegro era feito através de empréstimos com o clube carioca.



“Eu fico muito feliz. Estou aqui desde 2017. Vou poder ficar mais duas temporadas. Pretendo dar o meu melhor, me dedicar ao máximo como sempre. Agora com ainda mais dedicação. Estou feliz e focado”, ressalta o atleta.



Tags