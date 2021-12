Ceará e América-MG não saem do zero em confronto direto por vaga na Libertadores

Com segundo tempo movimentado, as duas equipes tiveram oportunidades, mas nenhuma conseguiu abrir o placar; Ceará permanece em nono e dependerá de outros resultados por vaga na Libertadores

Buscando uma vaga na Libertadores, Ceará e América-MG ficaram no 0 a 0 na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A. Com o empate, o Alvinegro permanece na nona colocação, fora da zona de classificação para a Libertadores, e ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada.

O Vovô ainda tem chance de classificação, mas não depende mais só das próprias forças, sendo necessária uma combinação de resultados. O Ceará volta a campo na quinta-feira, 9, às 21h30, quando visita o Palmeiras pela última rodada do Brasileirão.

O jogo

Para o confronto, o treinador Tiago Nunes contou com o retorno do artilheiro do time, Vina, que ficou fora do jogo contra o Flamengo por um edema muscular na coxa direita. Jael também retomou a titularidade no lugar de Yony González.

O Ceará começou o jogo partindo para cima e teve a primeira oportunidade ainda no primeiro minuto. Lima recebeu a bola na entrada da área e tentou girar chutando, mas foi travado. No rebote, Igor chutou cruzado e a defesa do América cortou.

Lesões no começo do jogo obrigaram Tiago Nunes a fazer duas paradas antes dos 15 minutos. Aos oito, Jael sentiu dores no pé após disputa de bola e saiu para a entrada de Yony González, e aos 14, Bruno Pacheco foi substituído por Kelvyn por dores na virilha.

Foi um primeiro tempo muito brigado no meio campo, com muitos erros das duas equipes e poucas chances de gol. A melhor chance do Alvinegro foi em um chute de longa distância de Fabinho que o goleiro foi buscar no canto.

No intervalo, Tiago Nunes colocou Cléber no lugar de Yony González e a postura do Ceará ficou bem mais agressiva. Aos 11 da segunda etapa, o centroavante recebeu belo passe, passou pelo goleiro, mas finalizou fraco e o zagueiro Anderson Jesus chegou a tempo de cortar.

Na chance seguinte, Cléber até chegou a balançar as redes, mas a arbitragem marcou impedimento de Stiven Mendoza.

O Ceará seguia pressionando. Aos 16 minutos, Igor deu um belo cruzamento e Lima pegou de primeira, para Cavichioli fazer bela defesa. Lima ainda pegou o rebote e o goleiro salvou novamente.

O time Alvinegro seguia pressionando, e aos 25 teve outra boa chance com Kelvyn, que recebeu sozinho na área e tentou rolar do lado para Fabinho, que não aproveitou.

Aos 30, Tiago Nunes colocou Rick e Marlon nos lugares de Lima e Fabinho. Na primeira chance do volante, recebeu bela enfiada de Vina e chutou por cobertura, e a bola passou muito perto.

Vina e Mendoza também tiveram duas oportunidades em sequência na entrada da área, e ambos finalizaram por cima do gol.

O América veio ter boa chance aos 40 minutos. Fabrício recebeu na área, finalizou e Luiz Otávio cortou. No rebote, Zé Ricardo chutou de longe e, dessa vez, foi Messias que colocou o pé para tirar.

O Ceará foi para o abafa no fim, e o América teve uma grande oportunidade em contra ataque no fim do jogo. Ademir partiu sozinho , tentou tirar do goleiro João Ricardo, mas chutou para fora.

