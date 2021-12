Ceará se reapresenta visando o confronto da última rodada contra o Palmeiras

Tiago Nunes fez trabalho com bola com os atletas que jogaram poucos minutos ou não entraram contra o América-MG; titulares focaram no trabalho de recuperação na academia

Após o empate por 0 a 0 com o América-MG, na Arena Castelão, o Ceará se reapresentou no CT de Porangabuçu, nesta segunda-feira, 6, de olho no confronto contra o Palmeiras, pela última rodada do Brasileirão.

O treino foi focado para os jogadores que não atuaram ontem ou jogaram poucos minutos. Tiago Nunes aplicou treino tático e fez trabalhos com a posse de bola. Buiu e Erick apareceram e fizeram trabalhos separados do grupo.

Os atletas que começaram o jogo contra o Coelho fizeram trabalho de recuperação na academia e testes no setor de fisiologia. Alguns deles aproveitaram para dar atenção a alguns torcedores com fotos e autógrafos.

Nesta terça-feira, o Ceará treina pela manhã, quando Luiz Otávio concederá entrevista coletiva, e viaja para São Paulo no fim da tarde. Na quarta, o Alvinegro faz o treinamento apronto no CT do São Paulo.

O jogo entre Ceará e Palmeiras acontece nesta quinta-feira, 9, às 21h30, na Arena Barueri. Com vaga na Sul-Americana garantida, o Alvinegro ainda sonha com uma classificação para a Libertadores. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

