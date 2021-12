"O sonho segue vivo", diz Fernando Sobral sobre classificação do Ceará à Libertadores

O Vovô empatou por 0 a 0 com o América-MG neste domingo, 5, e passou a não depender somente de si para se classificar ao maior torneio do continente

O Ceará empatou por 0 a 0 com o América-MG na noite deste domingo, 5, e passou a não depender somente de si na última rodada do Brasileirão para garantir a inédita vaga à Copa Libertadores. Na saída do campo, o volante Fernando Sobral valorizou a campanha do Vovô no campeonato e ressaltou que o sonho pela classificação ao maior torneio do continente segue sendo possível.

"Foi uma partida bem equilibrada, as duas equipes brigaram para ganhar o jogo, mas a gente merecia um pouco mais de sorte. Temos que ser mais letais na frente do gol, mas valeu a entrega e o esforço. Estamos com a Sul-Americana encaminhada e temos que valorizar isso, mas o sonho segue vivo. O torcedor criou expectativa com a Libertadores e nós também criamos e sabemos que temos que fazer um grande jogo contra o Palmeiras. Nosso torcedor foi o 12º jogador em campo, eles estão fazendo a diferença", disse Sobral em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Vovô chega aos 50 pontos e permanece na 9ª colocação, mas de forma provisória, já que o Internacional, 10ª colocado com 48 pontos, ainda joga na rodada contra o Atlético-GO e pode ultrapassar o Alvinegro caso vença o embate.



Na próxima quinta-feira, 9, o Ceará volta a campo para enfrentar o Palmeiras, no último jogo da equipe neste ano, fora de casa, na Arena Barueri, às 21h30min. O Verdão, atual campeão da Libertadores, antecipou as férias do elenco profissional e jogará contra o Vovô repleto de atletas das categorias de base.

