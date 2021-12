Tiago Nunes demonstra otimismo por Libertadores: "As chances existem"

Ainda com chances matemáticas, o Vovô não depende somente de si para garantir a classificação ao maior torneio do continente e terá, além de vencer o Palmeiras na última rodada, torcer contra o Fluminense e América-MG

Em entrevista coletiva após o empate por 0 a 0 entre Ceará e América-MG, na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Brasileirão, o treinador Tiago Nunes demonstrou otimismo em relação a classificação para a Libertadores, que agora não depende somente do Vovô, mas enfatizou que é preciso, também, valorizar a Copa Sul-Americana.

"As chances existem, são chances matemáticas, lógico que hoje a gente não depende mais somente das nossas forças para esse objetivo. É importante, no meu ponto de vista, enaltecer que já estamos mais uma vez classificados para a Sul-Americana, uma competição que é importante também no cenário internacional. Nesse momento estamos em uma posição de afirmação na tabela, podemos buscar o resultado positivo na última rodada que ainda nos possibilita sonhar, sim, por uma pré-Libertadores."

Durante a competição, o Alvinegro passou por momentos inconstantes, figurando entre o perigo da zona de rebaixamento e o G-8. Na reta final da Série A, o Vovô emplacou uma sequência importante de vitórias e se firmou entre os 10 primeiros colocados, o que possibilitou, ao torcedor, sonhar com conquistas maiores.

"A expectativa muito alta às vezes pode trazer algum tipo de frustração. Frustração essa que o nosso torcedor não pode carregar consigo. Tem que ter a valorização do que a gente vem fazendo, do que o clube vem crescendo ano a ano, buscando se afirmar no campeonato brasileiro entre os principais clubes, e principalmente essa continuidade de resultados, de presença em competições internacionais, mostra que o clube está em crescimento. Muitas vezes, a gente sabe, o torcedor não tem a mesma paciência, mas é um processo a médio e longo prazo que o clube vai cada vez mais firmando as bases para provar que tem condições de estar nesse seleto grupo das principais equipes do Brasil.”

