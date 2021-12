Após Luiz Otávio, Ceará renova contrato de Bruno Pacheco até o fim de 2023

Destaque do clube desde que chegou em 2020, o jogador já defendeu o Vovô em 110 partidas e foi campeão pela equipe da Copa do Nordeste

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco renovou contrato com o Ceará até o fim de 2023. Destaque do clube desde que chegou em 2020, o jogador já defendeu o Vovô em 110 partidas e foi campeão pela equipe da Copa do Nordeste.

O atleta já tinha vínculo com o Ceará garantido para 2022 por conta de uma cláusula de renovação automática. O novo acerto assegura o lateral até 31 de dezembro de 2023. Antes dele, o Alvinegro renovou com Luiz Otávio.

Bruno Pacheco desembarcou no Porangabuçu na temporada passada depois de se destacar defendendo a Chapecoense. O atleta é considerado um dos jogadores mais regulares do elenco do Vovô e é querido pela torcida alvinegra.