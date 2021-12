Com 51.123 pessoas, Ceará x América-MG tem maior público do Castelão na temporada

Mais de 50 mil alvinegros compareceram para o último jogo em casa do Ceará na temporada e quebraram o recorde de público do estádio no ano; jogo terminou em 0 a 0

O empate por 0 a 0 entre Ceará e América-MG teve recorde de público na Arena Castelão na temporada. 51.123 alvinegros compareceram ao estádio para apoiar o Alvinegro que ainda briga por vaga na Libertadores da América. Foi a despedida do Ceará de seu torcedor na temporada, já que o último jogo do Vovô será fora de casa, contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, 9, às 21h30min.

O número de torcedores superou os 45.398 da vitória do Fortaleza sobre o Juventude, na sexta-feira passada, 3, que havia sido o maior até então. O Tricolor ainda terá mais uma oportunidade de quebrar o recorde, na última rodada, quando recebe o Bahia.

A renda bruta do de Ceará x América-MG ultrapassou os 800 mil reais, e a renda líquida ficou acima dos R$ 400 mil. Confira os números detalhados de público e renda da partida.



Público pagante: 50854

Público não pagante: 269

Público total: 51123

Renda bruta: R$ 806.326,00

Renda líquida : R$ 407.319,78

Vale destacar que está liberada 80% da capacidade da Arena Castelão, por conta do decreto do Governo do Estado contra a covid-19. Os torcedores presentes devem estar com o ciclo de vacinação contra a covid-19 completo.

