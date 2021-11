Ceará tem o melhor aproveitamento entre todos os times da Série A nos últimos 9 jogos

Com a vitória diante do Corinthians por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, 25, o Ceará se tornou a equipe com o melhor aproveitamento entre todos os times do Campeonato Brasileiro desde a 28ª rodada. Neste recorte, o Alvinegro disputou nove jogos, com cinco vitórias conquistadas, três empates e somente uma derrota, totalizando 67% de aproveitamento. O Atlético-MG, por ter uma partida em atraso contra o Bahia, pela 32ª rodada, pode ultrapassar o desempenho do Vovô caso vença o embate.

A arrancada na reta final da competição coloca o Vovô, antes ameaçado pela zona de rebaixamento, na briga por uma classificação inédita para a Copa Libertadores. Com 49 pontos, o Alvinegro ocupa a oitava colocação, posição que, no cenário atual, garante uma vaga na fase preliminar do principal torneio da América do Sul.

Em comparação com a campanha do primeiro turno, o escrete preto-e-branco teve uma evolução considerável em relação aos resultados. Nos primeiros 19 jogos do campeonato, o Ceará obteve 42% de aproveitamento, com cinco vitórias, nove empates e cinco derrotas, desempenho que rendeu a 12º colocação.

No segundo turno, apesar de ter menos jogos disputados (16), a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes está com 52% de aproveitamento, com seis vitórias, sete empates e três derrotas. Considerando apenas este recorte de partidas, o Ceará possui a sexta melhor campanha.