Em grande fase, Vina participa de sete gols nos últimos sete jogos na Série A

Com um dos gols, na vitória por 2 a 1 diante do Corinthians, no Castelão, Vina participou diretamente de sete gols nas últimas sete partidas pela Série A, sendo seis no Castelão. Foram seis gols e uma assistência.



Além do gol contra o Timão, Vina marcou no empate por 1 a 1 diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly. Anotou dois gols contra o Fortaleza na goleada por 4 a 0, no Clássico-Rei. Fez um gol na vitória por 2 a 1 contra o Sport jogando como mandante. Diante do Fluminense, fez o gol da vitória por 1 a 0, no Castelão. Deu uma assistência para o zagueiro Messias no triunfo por 1 a 0 diante do Cuiabá, em casa.



Na temporada de 2021, o jogador soma marcas expressivas: artilheiro do Brasileirão, com oito gols; artilheiro da temporada, com 11; segundo em assistências, duas; e o jogador com mais participações em gols do Vovô, são 10 no total.



O meio-campista ainda marcou pelo quarto jogo seguido, pela primeira vez, no time Alvinegro. Vina já havia marcado gols em quatro partidas consecutivas pelo Ceará na temporada de 2020, mas em partidas válidas pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.



