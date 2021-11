Apesar de reclamação do Corinthians, Ceará manterá preço do ingresso de visitante; entenda

Clube paulista entrou com representação no STJD para baixar preço dos bilhetes para torcida visitante, mas diretoria do Vovô alega que está respaldada pelo Regulamento Geral de Competições e que os valores serão mantidos

O Corinthians-SP enviou uma representação formal, por meio da CBF, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo esclarecimentos sobre os valores dos ingressos cobrados à torcida visitante pelo Ceará na partida entre os dois clubes, marcada para quinta-feira, 25, às 20 horas, na Arena Castelão.

Para assistir o confronto no estádio, a torcida corintiana terá que desembolsar o valor de R$ 150 (inteira) ou R$ 75 (meia-entrada), além de pagar a taxa serviço cobrada pelo site onde os bilhetes estão sendo comercializados. Os preços foram considerados abusivos pela diretoria do Alvinegro do Parque São Jorge.



Procurada pelo Esportes O POVO, a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu informou que o Ceará não foi notificado até o momento, mas garantiu que o Vovô está respaldado pelo Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF e que os clubes já conversaram e estão alinhados sobre os preços dos ingressos cobrados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O RGC prevê que os preços dos ingressos para a torcida visitante, nos setores respectivos ou equivalentes do estádio, tenham os mesmos valores dos bilhetes cobrados para a torcida local. Quando não há setores equivalentes, a prerrogativa do valor cobrado é do clube mandante.

Sobre o assunto Após começo ruim, Tiago Nunes consegue boa sequência e coloca o Ceará na briga pelo G-8

Messias é o jogador do Ceará com mais minutos jogados no Brasileirão

De olho no Ceará, Corinthians se reapresenta após vitória e informa lesão de Cantillo

É o que ocorre neste caso. O setor destinado ao torcedor corintiano será o superior sul, mas no superior norte, que seria o equivalente, não haverá comercialização de ingressos, já que apenas 80% da capacidade de público do Castelão está liberada.



Os preços das entradas para a torcida do Ceará nos demais setores do estádio variam entre R$ 15 e R$ 100. Em parcial divulgada nesta segunda-feira, 22, o Alvinegro informou que mais de 20 mil pessoas já confirmaram presença no duelo.

Tags