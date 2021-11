Ceará atinge recorde com maior número de sócios-torcedores na história do clube

Segundo o site oficial do Alvinegro, o Vovô possui 22.694 sócios ativos, o que representa o maior número de associados do clube desde a criação do novo programa

A torcida do Ceará abraçou o time e se tornou, na reta final da Série A, um grande trunfo para o escrete preto-e-branco. Além dos bons públicos nos jogos recentes contra Cuiabá-MT e Sport-PE na Arena Castelão, que ultrapassaram a marca de 20 mil pessoas nas arquibancadas do estádio, os adeptos do Vovô também estão alavancando o programa de sócio-torcedor do clube: segundo o site oficial, são 22.694 associados ativos, registrando recorde histórico para o clube.

O maior número do programa até então tinha sido na temporada de 2020, quando o Alvinegro acumulou 22.672 sócios-torcedores. Após a goleada aplicada sobre o Fortaleza no Clássico-Rei, a diretoria do Vovô estipulou nova meta: alcançar 30 mil associados até o fim de 2021. Para isso, o clube lançou nesta sexta-feira, 19, novo feirão com planos em preços promocionais.

O crescimento passou a acontecer com mais intensidade a partir do momento em que o retorno do público foi autorizado no Estado, em outubro. Na época, o Alvinegro tinha cerca de 14.800 mil sócios-torcedores. Desde então, foram mais de sete mil novas adesões, impulsionadas, também, pelo "Super Fim de Semana", ação promovida pelo Ceará com ofertas nos preços e benefícios especiais para os sócios.

Com metas ousadas para a próxima temporada, o Ceará pretende chegar a 40 mil sócios em 2022, conforme revelou o colunista do Esportes O POVO, Lucas Mota. Neste ano, o Vovô superou a meta de arrecadação com o programa ao faturar mais de R$ 8 milhões. A expectativa é fechar 2021 com R$ 10,5 milhões arrecadados, superando os R$ 10,1 milhões registrados em 2020.



