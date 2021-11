Na véspera de Clássico-Rei, Ceará faz treino aberto para a torcida

Na última atividade antes do último Clássico-Rei do ano, o Ceará irá realizar um treino com o apoio da torcida. Na tarde desta terça-feira, 16, os alvinegros poderão ocupar as arquibancadas do estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, e assistir a uma parte do trabalho na véspera do duelo contra o Fortaleza.

O treino está marcado para as 15h30min, mas a torcida e a imprensa só terão acesso a partir das 17h30min. O técnico Tiago Nunes deverá aproveitar a parte inicial da movimentação para montar o time que irá a campo diante do arquirrival e trabalhar jogadas ensaiadas. Na última segunda-feira, 15, o Leão também realizou atividade com a presença dos torcedores.

O Vovô terá o retorno do volante Fernando Sobral, que cumpriu suspensão automática na vitória por 2 a 1 sobre o Sport-PE, no último domingo, 14. A disputa por posição para formar dupla com o camisa 8 é entre Marlon e Fabinho. O lateral-direito Gabriel Dias também deve reaparecer na formação inicial, no posto de Igor.

Sem baixas por suspensão, o Alvinegro ainda não poderá contar com o lateral-direito Buiú, que se recupera de cirurgia, e tem o atacante Erick como dúvida. O camisa 97 sofreu edema muscular na coxa direita e está em tratamento intensivo para tentar estar à disposição contra o Leão.

Além de marcar presença no treino desta terça, a torcida do Ceará também poderá voltar a comparecer ao Clássico-Rei após 655 dias. Visitante no confronto, o clube terá direito a 30% da capacidade liberada da Arena Castelão - ou seja, 14.700 ingressos.

Na 10ª posição do Brasileirão, com 42 pontos, o Vovô enfrenta o Fortaleza na próxima quarta-feira, 17, a partir das 20 horas, no Castelão, pela 33ª rodada da competição.

