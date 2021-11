Ceará registra maior público do Castelão em 2021 na partida contra o Cuiabá

O clube do Porangabuçu registrou o maior público no estádio em 2021, desde a liberação do Governo do Estado, em outubro

A torcida alvinegra empurrou o Ceará na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no domingo, 7, e fez festa no Castelão. Com 21.735 presentes nas arquibancadas, o clube do Porangabuçu registrou o maior público no estádio em 2021, desde a liberação do Governo do Estado, em outubro.

O duelo contra o Cuiabá marcou o primeiro jogo do Ceará no Castelão com 80% da capacidade máxima liberada, resultado do avanço na flexibilização das medidas contra a Covid-19 no Estado. Até o momento, o Alvinegro fez cinco partidas no estádio com a presença da torcida, somando 43.417 de total do público pagante.

A média de público pagante do Ceará na Série A é de 8.683,4. O terceiro maior público no Castelão em 2021 também é da torcida alvinegra, com 8.095 presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. O segundo maior público no ranking é do Fortaleza, com 9.518 presentes na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no confronto da volta pela Copa do Brasil.

Jogos do Ceará na Série A com a presença da torcida no Castelão:

Ceará 1 x 0 Cuiabá - 21.735 (público pagante)

Ceará 1 x 0 Fluminense - 8.095 (público pagante)

Ceará 1 x 2 Palmeiras - 6204 (público pagante)

Ceará 2 x 2 Bragantino - 4.573 (público pagante)

Ceará 0 x 0 Internacional - 2.810 (público pagante)