Ceará divulga resultado do sorteio das camisas de Vina, Jael e Luiz Otávio

Jogadores agradeceram apoio da torcida e informaram os nomes dos vencedores; Ação foi realizada após atletas prometerem que iriam sortear camisas do clube a cada dez mil torcedores presentes no Castelão para o jogo contra o Cuiabá

Em live realizada no perfil oficial do clube no Instagram, o Ceará divulgou, na tarde desta sexta-feira, 12, o resultado do sorteio das camisas de Vina, Jael e Luiz Otávio. A ação foi realizada após os atletas prometerem que iriam sortear duas camisas do clube a cada dez mil torcedores presentes na Arena Castelão para o jogo contra o Cuiabá-MT, realizado no último domingo, 10.

Os três jogadores estiveram presentes na live e foram os responsáveis por divulgar o nome dos seis ganhadores. Um dos mais animados durante o sorteio, o atacante Jael aproveitou o momento para agradecer ao apoio dos torcedores do clube no duelo contra o Dourado.

Sobre o assunto Dirigente do Ceará mira classificação para torneio internacional na reta final da Série A

Ceará conquistou 77% dos seus pontos no Brasileirão jogando em casa

Próximo adversário do Ceará, Sport tem cinco desfalques confirmados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quero agradecer o torcedor que compareceu ao estádio. Fizeram uma festa linda, nos incentivaram do primeiro ao último minuto. Vocês foram muito importantes para esse jogo, como serão até o final do campeonato. Este é um pequeno ato de promoção para a torcida. Estamos conectados para conseguir os nossos objetivos até o final do ano", disse o jogador.

Para participar do sorteio, era necessário comprovar a ida ao estádio no jogo contra a equipe mato-grossense. Os vencedores serão procurados pelo clube para marcar um local de entrega das camisas. Confira os nomes dos ganhadores:



Antônia Martins de Araújo;

Allyson Victor Soares Da Silva;

José Eduardo Chaves E Silva Filho;

José Flávio Martins Nunes;

Lucas Eliseu Pereira do Nascimento;

Thaís Dayse Castro de Almeida.

Tags