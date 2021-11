Próximo adversário do Ceará, Sport tem cinco desfalques confirmados

Leão da Ilha não poderá contar com o meia Gustavo Oliveira, suspenso, e outros quatro jogadores que ainda estão no departamento médico do clube; recuperado de lesão, Everaldo deve ser opção para o jogo contra o Alvinegro

Próximo adversário do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife tem ao menos cinco desfalques confirmados para o jogo deste domingo, 14, às 19 horas, na Arena Castelão, válido pela 32ª rodada da competição.

Um dos destaques do Leão da Ilha no Brasileirão, o meia-atacante Gustavo Oliveira está suspenso após receber cartão vermelho na derrota do clube pernambucano por 3 a 2 para o América-MG, na última quarta-feira, 10. Além dele, o técnico Gustavo Florentín também não poderá contar os atacantes Leandro Barcia e Neilton, além dos meias João Igor e Thiago Lopes. Os quatro estão sob os cuidados do departamento médico e já não estão à disposição do treinador paraguaio há alguns jogos.

Por outro lado, o Sport poderá contar com o retorno do atacante Everaldo. Recuperado de lesão, o jogador pode ser o substituto de Gustavo Oliveira no setor ofensivo. Florentín comentou sobre essa possibilidade em entrevista coletiva concedida após o jogo contra o América-MG.

"Espero que o Everaldo possa estar em sua plenitude física para a partida contra o Ceará. Temos exigido bastante dele e esperamos que a lesão que ele teve possa ser deixada para trás para que ele possa ter aquela tranquilidade e confiança em termos de intensidade de jogo que ele costuma nos da", disse o treinador.

Desta maneira, o provável time do Sport que irá a campo contra o Ceará é formado por Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, Zé Welison e Hernanes; Everton Felipe, Paulinho Moccelin e Mikael.

Em situação delicada no Brasileirão, o Sport vem de três derrotas seguidas. A equipe pernambucana ocupa apenas a 18ª posição na tabela de classificação da competição, com 30 pontos somados em 32 jogos disputados.

Com informações de Filipe farias, do Jornal do Commercio.