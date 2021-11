Ceará conquistou 77% dos seus pontos no Brasileirão jogando em casa

Enquanto o Alvinegro ainda não conseguiu vencer como visitante e possui o segundo pior aproveitamento do certame, em seus domínios tem a quarta melhor campanha

Em preparação para enfrentar o Sport-PE na Arena Castelão, o Ceará possui campanhas antagônicas dentro e fora de casa no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alvinegro tem a segunda pior campanha como visitante na Série A, como mandante, o clube é dono do quarto melhor aproveitamento.

Dos 39 pontos que o Vovô conquistou na Série A, 30 foram em casa, o que representa que 77% da pontuação do Ceará foi feita como mandante.

Com oito vitórias, seis empates e duas derrotas, o Alvinegro está a seis pontos de igualar a sua melhor campanha em seus domínios na Série A, quando fez 36 pontos no ano de 2010. Os três confrontos restantes do Ceará como mandante são contra Sport-PE, Corinthians-SP e América-MG.

Ceará x Sport é válido pela 32ª rodada da Série A e acontece no domingo, 14, às 19 horas, na Arena Castelão.

