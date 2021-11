Com nove gols marcados, Ceará tem o pior ataque como visitante do Brasileirão

O Ceará foi derrotado por 2 a 1 nesta quarta, 10, para o Athletico-PR, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o gol marcado, não foi o suficiente para tirar o Alvinegro da marca de pior ataque como visitante do certame, agora compartilhada com Sport e Grêmio, com nove tentos marcados.

O Vovô só marcou dois gols longe de seus domínios em uma partida nessa temporada da Série A, no empate em 2 a 2 contra o Cuiabá. Nas demais partidas como visitante, marcou um ou nenhum.

Vale destacar também que o Ceará é o segundo pior visitante do campeonato e o único que ainda não venceu longe de casa. São nove pontos conquistados, todos eles oriundos de empate.

Até o fim da Série A, o Alvinegro disputa mais quatro jogos como visitante: contra Fortaleza, Atlético-GO, Flamengo e Palmeiras.

