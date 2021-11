Tiago Nunes e Ceará vivem jejum de vitórias como visitante de mais de cinco meses

Pelo péssimo retrospecto fora de casa, o Alvinegro é o único clube que não venceu longe de seus domínios na Série A do Campeonato Brasileiro, faltando quatro rodadas para o fim do torneio

O técnico Tiago Nunes e o Ceará amargam jejum de vitórias como visitante desde de maio. Pelo péssimo retrospecto fora de casa, o Alvinegro é o único clube que não venceu longe de seus domínios na Série A do Campeonato Brasileiro, faltando quatro rodadas para o fim do torneio.

O desempenho negativo como visitante começou ainda sob o comando de Guto Ferreira. A última vitória nesta condição foi no Campeonato Cearense, em 19 de maio, quando o Vovô bateu o Ferroviário por 3 a 0 na semifinal. De lá pra cá, o Alvinegro disputou jogos do próprio Estadual, da Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A e não venceu nenhuma.

Ao todo, são 18 jogos sem conquistar o triunfo na casa do adversário. Neste recorte, o time do Porangabuçu empatou 11 e perdeu sete. Sob o comando de Tiago Nunes, foram três igualdades no placar e três reveses.

O próprio treinador também carrega sequência de resultados negativos fora de casa desde que comandava o Grêmio. A última vitória de Tiago Nunes sob a condição de visitante foi contra o Aragua, na Sul-Americana, em 20 de maio. Depois, ele sofreu três derrotas e empatou uma partida pelo Imortal antes de assumir o Alvinegro. Um desses reveses, inclusive, foi para o Vovô na primeira rodada do Brasileirão.

O próximo compromisso de Tiago Nunes e Ceará como visitante, na Série A, é contra o Fortaleza, na quarta-feira, 17.

