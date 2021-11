Vina vê gols "infantis" em derrota do Ceará, mas avisa: " Não podemos ficar lamentando"

Meia diz que Vovô sabia da força do Athletico-PR em bolas paradas, critica arbitragem em revés por 2 a 1 na Arena da Baixada e já mira reabilitação diante do Sport

Na bronca com a arbitragem ao final da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, 10, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada da Série A, o meia Vina lamentou os gols sofridos pelo Ceará no confronto direto, mas advertiu que o foco já deve ser no próximo compromisso, diante do Sport-PE, em busca da reabilitação.

O Furacão abriu o placar com o atacante Renato Kayzer ainda no primeiro tempo. No começo da segunda etapa, Rick marcou para o Vovô e deixou tudo igual, mas o zagueiro Pedro Henrique balançou as redes e decretou o resultado no Sul. O lance do segundo tento paranaense, oriundo de escanteio, deixou os alvinegros na bronca com a arbitragem por reclamação de falta em Mendoza.

Além da reclamação nesta jogada, os cearenses também contestaram o tempo de acréscimo no segundo tempo, que revisão do VAR para expulsão do volante Fernando Sobral. Irritado, Vina reclamou e aplaudiu ironicamente o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que o advertiu com cartão amarelo já depois do apito final.

"Só o lance da expulsão, eu olhei no relógio do estádio, foram cinco ou seis minutos. Ele dá sete de acréscimos, mais o Santos retardando o jogo... A gente sabia que era um confronto direto, é sempre muito difícil jogar aqui. Óbvio que tivemos dois gols, no meu modo de ver, um pouco infantil. Bola parada a gente sabe que é o forte deles e trabalhou bastante para não sofrer gol. Mas agora é pensar no próximo jogo, um jogo de suma importância, com o nosso torcedor, contra o Sport. Não podemos ficar lamentando, temos que pensar para frente. O jogo de hoje (quarta-feira) já passou. É óbvio que vamos refletir o que a gente errou para, diante do Sport, fazer um grande jogo e sair com a vitória", disse o camisa 29 à TNT Sports.

Com 39 pontos, o Ceará volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 14, diante do Sport-PE, às 19 horas, na Arena Castelão.

