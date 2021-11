Próximo adversário do Ceará, Cuiabá entra em campo nesta quinta contra a Chapecoense

Rival do Ceará no domingo, 7, o Cuiabá entra em campo nesta quinta-feira, 4, para encarar a Chapecoense-SC, em confronto que antecipa a 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 21 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A partida é um desgaste a mais para o time comandado pelo treinador Jorginho, enquanto o Vovô tem a semana livre para se preparar para o embate.

Com 38 pontos, o time do Mato Grosso ocupa a 10ª colocação e vive a expectativa de não apenas permanecer na Série A, mas também de conquistar uma vaga na Sul-Americana — e quem sabe na Libertadores. Uma vitória contra os catarinenses coloca o Dourado, de forma provisória, na oitava posição do certame.

Já a Chape, lanterna da competição, tem chances remotas de permanecer na elite nacional. Com apenas 13 pontos, o Verdão do Oeste pode terminar o campeonato com a pior campanha da história dos pontos corridos, superando a marca do América-RN em 2007, que conquistou 17 pontos e 15% de aproveitamento.

O Auriverde terá poucos dias para descansar — e se preparar — para o duelo diante do Vovô. No domingo, 7, os clubes se encontram na Arena Castelão, às 20h30min, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Com Gazeta Esportiva.

