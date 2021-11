Jael e Vina prometem sortear camisas do Ceará a cada dez mil torcedores no Castelão

Jogadores anunciaram sorteio para convocar torcida para os próximos jogos do Ceará na Série A, no Castelão. Atletas vão autografar camisas do Alvinegro para presentar torcedores

O atacante Jael convocou a torcida do Ceará para lotar o Castelão no próximo jogo da equipe, neste domingo, 7, contra o Cuiabá, e prometeu dar uma camisa autografada a cada 10 mil torcedores presentes no estádio. Após o centroavante anunciar o sorteio, o meia Vina também entrou na brincadeira e afirmou que fará o mesmo.

Desta forma, a cada dez mil torcedores no Castelão na reta final da Série A, Jael e Vina vão sortear camisas autografadas. "Vamos lotar para fazer mais uma festa linda", comentou o centroavante em vídeo no Instagram.

"Entrei na onda do Jajá. A cada dez mil torcedores na Arena Vozão, vou dar uma camiseta minha autografada para sorte junto", publicou Vina em um story no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jael anunciou o sorteio depois da vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Fluminense. O atleta se mostrou emocionado com a festa feita por 8.095 torcedores no Castelão para incentivar o time contra os cariocas.

"Entrando hoje (domingo) no estádio, eu senti uma gratidão muito grande por Deus por estar vivendo esse momento. O torcedor deu um belo exemplo do que tem que fazer dentro do estádio. Foi uma coisa linda desde a recepção até o apito final", contou o camisa 9.



Tags