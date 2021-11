Próximo adversário do Fortaleza, Corinthians está 100% em casa desde a retomada do público

O retrospecto foi conquistado diante de Bahia, Fluminense e Chapecoense, após a autorização do Governo de São Paulo para o retorno do público aos estádios

O Corinthians embalou de vez na Neo Química Arena. A vitória sobre a Chapecoense, com gol de Róger Guedes no último lance, foi a quarta seguida do Timão no estádio de Itaquera.

A sequência igualou a marca conseguida entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando o alvinegro, então comandado por Vagner Mancini, superou São Paulo, Goiás, Fluminense e Sport.

Ao todo, já são sete jogos de invencibilidade, como mandante, com cinco vitórias e dois empates neste período. O último revés aconteceu em 1º de agosto, contra o Flamengo. Nesse recorte, o aproveitamento do Corinthians de Sylvinho, em casa, disparou para 80,9%, algo que só fica abaixo do que Tite conseguiu no clube (83,01%).

O período que antecedeu essa sequência positiva teve apenas uma vitória, além de cinco derrotas e dois empates, o que dava ao Corinthians, na ocasião, impressionantes 20,8% de aproveitamento na sua Arena.

No próximo sábado, às 17 horas, novamente o Corinthians vai jogar na zona leste paulistana. O confronto será com o Fortaleza, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão terá a chance de encostar no adversário, na tabela de classificação, e também de quebrar duas marcas importantes: há quatro anos e quatro meses o Corinthians não vence cinco jogos seguidos, em casa, pelo Brasileirão.

Entre junho e julho de 2017, na campanha que viria a culminar no título brasileiro, o Timão conseguiu seis triunfos consecutivos na Neo Química Arena ao superar: Santos, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Ponte Preta.

Mesmo quando o retrospecto leva em consideração todas as competições, a última sequência de cinco vitórias, como mandante, foi em março de 2018, ou seja, há três anos e oito meses. Na ocasião, pelo Campeonato Paulista e Copa Libertadores da América, o Corinthians superou Palmeiras, Mirassol, Bragantino, Deportivo Lara-VEN e São Paulo.

Após a autorização do Governo de São Paulo para o retorno do público aos estádios, o Corinthians fez três partidas na Neo Química Arena, e venceu todas.

O retrospecto de 100% de aproveitamento foi conquistado diante do Bahia, quando 10.624 pessoas puderam apoiar o alvinegro; contra o Fluminense, jogo em que 12.045 pessoas estiveram na casa corintiana; e perante a Chapecoense, com 39.897 pessoas presentes.

Nos dois primeiros compromissos, A Arena pôde receber 30% de sua capacidade. Na partida desse domingo, pela primeira vez depois de um ano e oito meses, o estádio teve autorização para receber sua capacidade máxima de público.

O contraste é notório com os números conseguidos pelo time de Sylvinho, neste Brasileirão, sem a presença da Fiel na Neo Química Arena: 11 jogos, com apenas três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o que rendeu um aproveitamento de 39,3%.

