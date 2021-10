"Voltar a ganhar é especial", destaca Vina após fim do jejum de vitórias do Ceará na Série A

Autor do gol do Ceará na vitória por 1 a 0 diante do Fluminense, o meia celebrou, na saída de campo, o tento marcado e falou sobre metas do time no Brasileirão 2021

Autor do gol do Ceará na vitória por 1 a 0 diante do Fluminense, o meia Vinicius Vina celebrou, na saída de campo, o tento marcado e o triunfo após sete rodadas sem vitórias no Brasileirão. O camisa 29 destacou que a equipe deve brigar por coisas maiores no torneio e falou sobre o próximo embate.

"Nós temos a consciência que temos um grupo para estar brigando lá em cima. Por um detalhe ou outro, tivemos partidas boas em que acabamos não vencendo. Futebol a gente sabe que se traduz em resultados, em vitórias. Voltar a ganhar é especial, ainda mais com apoio do nosso torcedor. Feliz em poder voltar a marcar. Agora é descansar essa semana cheia que a gente tem para enfrentar o Cuiabá na próxima rodada aqui em casa com apoio do nosso torcedor", falou o jogador.

Em relação ao jogo da próxima rodada, quando o Vovô enfrenta o Cuiabá, Vina frisou que será importante para o Vovô buscar os três pontos para se inserir novamente na briga por classificação para competições internacionais.

"Respeitando a equipe do Cuiabá, mas vamos em busca dos três pontos para estar pensando na nossa primeira meta, que é se livrar do rebaixamento. Eu sempre fui bem claro que não é questão de pensar pequeno, mas sim cumprir a primeira meta para daí sim pensar grande, em Sul-Americana e Libertadores", disse.

O Time de Porangabuçu volta a campo no próximo domingo, 7, às 20h30min, quando recebe o Cuiabá no Castelão.

