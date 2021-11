Quinto melhor mandante da Série A, Ceará volta a vencer diante de sua torcida

Alvinegro chegou a 60% de aproveitamento como mandante e quebrou um jejum de três partidas sem vitória na Arena Castelão; campanha contrasta com a de visitante

Com a quinta melhor campanha como mandante do Brasileirão, o Ceará voltou a triunfar em casa neste domingo, 31, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0. O Alvinegro vinha de dois empates e uma derrota em seus domínios — contra Internacional, Red Bull Bragantino e Palmeiras — e agora vai ter a chance de engatar uma sequência contra o Cuiabá.

Com a vitória, o Ceará chegou a 60% de aproveitamento em casa, conquistando 27 pontos em 15 jogos disputados — 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Alvinegro só não supera Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza em seus domínios.

Além disso, o time preto-e-branco quebrou um jejum de três partidas sem triunfos e venceu pela primeira vez na temporada diante de sua torcida, que havia retornado no jogo contra o Internacional.

A campanha como mandante contrasta com a de visitante. O time é o único que ainda não venceu longe de seus domínios, com nove empates e cinco derrotas. Essa diferença faz com que 75% dos pontos conquistados pelo Vovô na Série A, tenham sido em casa.

O próximo confronto do Ceará, é, de novo na Arena Castelão, em um confronto direto contra o Cuiabá-MT. A partida acontece no domingo, 7, às 20h30.

