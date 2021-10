Ceará volta ao Castelão para encarar Fluminense e quer encerrar jejum de vitórias para afastar Z-4

Vovô precisa vencer a segunda partida com Tiago Nunes e recebeu apoio da torcida no treino de apronto. Apesar do fim da sequência de invencibilidade em casa, Alvinegro segue como um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro

Os dois empates que o Ceará conseguiu fora de casa, recentemente, foram úteis para segurar concorrentes na parte de baixo da classificação, mas neste domingo, 31, de volta ao Castelão, nada além da vitória vai agradar os alvinegros.

Primeiro por conta do jejum de sete jogos que o time vive na Série A do Brasileiro; depois porque o técnico Tiago Nunes precisa do resultado positivo para endossar a melhora em campo que o time tem apresentado, e também porque o Vovô pode ampliar ainda mais a vantagem de pontos sobre o primeiro clube da zona de rebaixamento.

Como uma injeção extra de ânimo, o torcedor decidiu abraçar a equipe neste momento de instabilidade. No treino de apronto, ontem, em Porangabuçu, a torcida organizada compareceu e fez festa. Os jogadores retribuíram jogando coletes e cumprimentando a todos pelo alambrado.

Para encarar o Flu, o Ceará não contará com o atacante Cléber, suspenso devido a expulsão no jogo anterior. O lateral-direito Buiú e o atacante Wendson também estão fora, mas ambos já estão sob os cuidados do departamento médico há algum tempo, sendo que o segundo já está em fase de transição.

Quem completou todo o período de recuperação de lesão e até reestreou, pelo time de aspirantes, foi o jovem atacante Jacaré. Ele participou do trabalho de ontem e pode ser a novidade no banco de reservas. Tiago Nunes também conta com o retorno do lateral-direito Igor.

No Fluminense, além do atacante John Kennedy, suspenso, o técnico Marcão não contará com o volante Yago Felipe, que não viajou com a delegação por sentir desconforto muscular na coxa esquerda. Para a vaga dele, Martinelli deve ser o escolhido, enquanto Abel Hernández jogará no ataque. O experiente Fred retorna, mas deve iniciar no banco de reservas.

Ficha Técnica:

Ceará

4-2-3-1

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho (Marlon), Fernando Sobral; Erick, Vina, Mendoza; Jael. Téc: Tiago Nunes

Fluminense

4-3-3

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Marlon; Martinelli, André, Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista, Abel Hernández. Téc: Vojvoda

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 31/10/2021

Horário: 16 horas

Árbitro: Raphael Claus-FIFA/SP

Assistentes: Danilo Simon Manis-FIFA/SP e Evandro de Melo Lima-SP

VAR: José Claudio Filho-VAR-FIFA/SP

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN AM 1010 e FM 95.5, Facebook e YouTube do O POVO Online (narração)



