Quinto melhor mandante da Série A, Ceará busca voltar a vencer no Castelão após um mês

Em jejum no Brasileirão desde o triunfo sobre a Chapecoense, no dia 25 de setembro, Vovô quer fazer valer a força caseira diante do Fluminense, no próximo domingo, 31

Depois de dois jogos seguidos como visitante, o Ceará volta a atuar dentro de casa diante do Fluminense-RJ, no próximo domingo, 31, e busca voltar a vencer na Arena Castelão. Quinto melhor mandante da elite, o time de Porangabuçu conquistou a última vitória na Série A há 36 dias e quer fazer as pazes com o resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento.

Em 14 partidas na capital cearense, o Alvinegro obteve seis vitórias, seis empates e duas derrotas, com aproveitamento de 57,1%, atrás apenas de Atlético-MG, Palmeiras-SP, Fortaleza e Flamengo-RJ. A equipe chegou a ostentar longa invencibilidade no Gigante da Boa Vista, mas foi derrotada por 2 a 1 pelo Verdão, no último dia 20.

O último triunfo do Vovô em casa - e na competição - foi no dia 25 de setembro, quando bateu a Chapecoense-SC por 1 a 0, com gol do atacante Jael. Desde então, foram duas igualdades (Internacional-RS e RB Bragantino-SP) e um revés (Palmeiras-SP) em Fortaleza. No cenário geral do Brasileirão, são sete partidas seguidas sem vencer.

O Fluminense-RJ, por sua vez, não figura entre os principais visitantes do certame e tem o décimo melhor desempenho longe dos próprios domínios. Em 14 jogos, o time das Laranjeiras obteve quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas - rendimento de 38,1%. Na última quarta-feira, 27, inclusive, perdeu por 2 a 0 para o Santos-SP na Vila Belmiro.

Na 14ª posição da Série A, com 33 pontos, o Ceará encara o Fluminense-RJ no domingo, 31, a partir das 16 horas, na Arena Castelão, pela 29ª rodada. O time carioca é o oitavo colocado, com 39 pontos.

