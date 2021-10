Zagueiro Luiz Otávio valoriza empate do Ceará com o Bahia em Salvador

Defensor alvinegro falou sobre a dificuldade do jogo contra a equipe baiana e ressaltou a importância do ponto conquistado fora de casa; Vovô chegou ao 15º empate na competição

O Ceará empatou com o Bahia pelo placar de 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 27, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada, válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após o 15º empate alvinegro na competição, o zagueiro Luiz Otávio falou sobre a dificuldade do jogo contra a equipe baiana e ressaltou a importância do ponto conquistado fora de casa.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, muito complicado, até por ser um clássico. Foi isso que encontramos na partida. Saímos na frente e foi felicidade do Gilberto acertar aquele chute e nos tirar a vitória, mas somamos um ponto", comentou o jogador após o término do confronto.

Sem vencer há seis jogos no Brasileirão, o Ceará enfrenta o Fluminense no próximo domingo, 31, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 29ª rodada. O capitão do elenco alvinegro pediu sabedoria no duelo contra a equipe carioca para a que o Vovô volte a vencer na competição.



"Agora precisamos ter sabedoria. Temos um confronto contra o Fluminense em casa, onde somos muito fortes com o apoio do nosso torcedor. É continuar com a cabeça boa e focar na vitória no próximo jogo e fazer valer a nossa força como mandante para voltar a vencer na competição, disse o jogador.

O Ceará ocupa a 14ª colocação da tabela de classificação da Série A, com 33 pontos, quatro a mais que o Juventude, primeira equipe na zona de rebaixamento. Para o jogo contra o Fluminense, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com o atacante Cléber. O jogador cumprirá suspensão automática após ser expulso na partida contra o Bahia.

