Ceará finaliza preparação para enfrentar o Bahia; veja fotos do treino

O Ceará encerrou a preparação para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira, 27, às 19 horas. O técnico Tiago Nunes comandou nesta tarde, no CT do Vitória, em Salvador, o último treino antes do confronto contra os baianos na Arena Fonte Nova-BA.

Em busca da segunda vitória pelo Alvinegro, o treinador terá o retorno de Vina, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada. Por outro lado, o lateral-direito Igor é desfalque pelo acúmulo de cartões. Em novo jogos, o Ceará sob o comando de Tiago Nunes venceu uma, perdeu três e empatou cinco.



A expectativa é de que Gabriel Dias seja o substituto de Igor para enfrentar o Bahia. Com o retorno de Vina, Fabinho deve voltar ao banco de reservas, enquanto Sobral e Marlon devem formar a dupla de volantes. Na zaga, Tiago Nunes pode promover o retorno de Gabriel Lacerda no lugar de Luiz Otávio.



A partida contra o Bahia marca o reencontro entre o Ceará e Guto Ferreira. Gordiola assumiu o Esquadrão após ser demitido do Vovô, que contratou Tiago Nunes. Desde o retorno ao Tricolor, o treinador venceu duas e empatou duas.

O duelo é fundamental para as duas equipes na Série A. Ceará e Bahia são adversários diretos pela permanência no Brasileirão. O Vovô é o 14º com 32 pontos e o Esquadrão aparece em 15º com 31.

