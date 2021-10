Juventude x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e Ceará duelam hoje, sábado, 23 de outubro (23/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Juventude e Ceará duelam hoje, sábado, 23 de outubro (23/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu começa a rodada na 14ª colocação com 31 pontos somados em 26 partidas disputadas, sendo seis vitórias, 13 empates e sete derrotas. Como visitante, são sete igualdades e cinco reveses. Já o Juventude ocupa a 17ª posição com 28 pontos somados em 27 rodadas.



Juventude x Ceará: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Juventude e Ceará será transmitido nos serviços de canais pagos, Premiere e TNT. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Juventude x Ceará: horário e local do jogo



A partida entre Juventude e Ceará irá ocorrer às 17 horas (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Juventude x Ceará: escalação provável



Juventude

4-3-3: Douglas Friedrich; Michel, Vitor Mendes, Juan Quintero e William Matheus; Jadson, Dawhan e Guilherme Castilho; Paulinho Boia, Roberson e Sorriso. Técnico: Jair Ventura.

Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral; Lima, Jorginho e Erick; Gabriel Santos (Cléber). Técnico: Tiago Nunes.

Juventude x Ceará: arbitragem do jogo

A partida será comandada pelo árbitro FIFA Rodolpho Toski Marques. Ele terá Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta como assistentes. Cleriston Clay Barreto Rios é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

