Ceará inicia preparação para o jogo contra o São Paulo com treino no CT do Corinthians

O elenco do Ceará treinou na tarde desta segunda-feira, 11, no CT Joaquim Grava-SP, do Corinthians, dando início a preparação para o duelo contra o São Paulo pela 26ª rodada da Série A. A partida contra o tricolor paulista está marcada para acontecer na quinta-feira, 14, às 19 horas, no estádio Morumbi.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes ganhará o retorno de Marlon, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético-MG. O volante viajou na tarde de domingo para São Paulo e treinou com o restante do elenco nesta segunda. Quem também se juntou ao grupo alvinegro foi o atacante colombiano Yony González.

Sobre o assunto Ceará abre check-in e anuncia venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Gabriel Lacerda minimiza proximidade do Ceará com o Z-4 e ressalta: "A gente pensa alto"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após perder para o Atlético-MG no Mineirão-MG, o Vovô ainda busca a primeira vitória como visitante na Série A. Nos últimos quatro jogos entre Ceará e São Paulo, de 2019 pra cá, foram quatro empates, sendo três partidas do Alvinegro como mandante e uma como visitante.

No primeiro turno da Série A 2021, os cearenses receberam os paulistas no Castelão e ficaram no empate em 1 a 1, na sétima rodada. Na ocasião, Jorginho marcou o gol do Ceará, enquanto Gabriel Dias fez contra, deixando tudo igual no placar.

Tags