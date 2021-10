Ceará faz último treino de preparação para jogo contra o São Paulo no CT do Palmeiras

Alvinegro havia treinado no CT do Corinthians na segunda e na terça; confronto contra o tricolor paulista acontece nesta quinta, 15, no estádio Morumbi

Na tarde desta quarta-feira, 13, o Ceará faz seu último treinamento preparatório para o jogo contra o São Paulo na Academia de Futebol, no Centro de Treinamentos do Palmeiras-SP. Na segunda e terça, o Alvinegro havia treinado no CT do Corinthians-SP.

Para a partida, Tiago Nunes tem o retorno do volante Marlon, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético-MG. A expectativa é que o volante retorne ao time titular ao lado de Fernando Sobral.

Já o São Paulo pode ter a ausência de um dos destaques da temporada, Emiliano Rigoni, que sentiu dores musculares e foi substituído do jogo contra o Cuiabá ainda no primeiro tempo. O argentino será reavaliado ainda nesta quarta.

São Paulo e Ceará estão próximos na tabela. O tricolor paulista é o 13º, com 30 pontos, enquanto o Vovô aparece logo atrás, com 29, e a vitória é fundamental para as duas equipes de distanciarem do Z-4. A partida acontece nesta quinta, 15, às 19 horas, no estádio Morumbi, na capital paulista.

