Tainara Almeida, do Ceará, é convocada para a seleção brasileira sub-20

Será a segunda vez que a atleta do Vovô irá vestir a camisa da seleção nacional. A atacante de 18 anos participará de um período preparatório em Assunção, no Paraguai

A atacante cearense Tainara Almeida foi convocada novamente para integrar a seleção brasileira feminina sub-20. A atleta do Ceará irá disputar dois jogos preparatórios diante do Paraguai, nos dias 22 e 25 de outubro, no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Assunção, no Paraguai.

Esta é a segunda convocação de Tainara para a seleção de base. Anteriormente, a jogadora de 18 anos do Vovô foi chamada pelo técnico Jonas Urias para um período de treinamentos em Brasília (DF) durante o mês de setembro, onde foram realizados dois jogos-treinos diante do Real Brasília e Minas Brasília.

Destaque da base do Ceará, a atacante atuou em nove jogos pelo Alvinegro nesta temporada, sendo seis pelo Campeonato Brasileiro Sub-18 e três pela Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com cinco gols marcados.



