Ceará chega a dez partidas de invencibilidade no Castelão na Série A

Alvinegro de Porangabuçu é um dos maiores vigente em casa no Brasileirão, ficando atrás apenas do Atlético-MG, líder do campeonato e próximo adversário na competição

O empate sem gols do Ceará diante do Internacional fez com que a equipe de Porangabuçu chegasse a dez partidas de invencibilidade no Castelão na Série A. A última derrota do Vovô como mandante ocorreu diante do Bahia, na quarta rodada da competição. De lá para cá, o grupo alvinegro somou cinco empates e cinco vitórias.

Os triunfos ocorreram diante de Atlético-MG, Juventude, Athletico-PR, Fortaleza e Chapecoense. Já as igualdades foram somadas contra São Paulo, Atlético-GO, Flamengo, Santos e Internacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas 12 partidas como mandante, o Alvinegro de Porangabuçu somou 23 dos 36 pontos que disputou, sendo seis vitórias, uma derrota e cinco empates no geral. Os números de pontos são iguais aos do Palmeiras, que possui a segunda melhor campanha com sete vitórias, três derrotas e dois empates em casa e cinco triunfos, cinco reveses e uma igualdade como visitante.

Os números muito se devem ao setor defensivo. Em casa, a média de gols sofridas pelo Vovô é de 0,6 por partida. O Alvinegro de Porangabuçu possui a segunda melhor defesa como mandante, ficando atrás do Atlético-MG, próximo adversário, e empatado com Sport e São Paulo.

Confira resultados do Ceará como mandante na Série A:

- Ceará 3 x 2 Grêmio

- Ceará 1 x 2 Bahia

- Ceará 2 x 1 Atlético-MG

- Ceará 1 x 1 São Paulo

- Ceará 2 x 0 Juventude

- Ceará 1 x 0 Athletico-PR

- Ceará 3 x 1 Fortaleza

- Ceará 0 x 0 Atlético-GO

- Ceará 1 x 1 Flamengo

- Ceará 0 x 0 Santos

- Ceará 1 x 0 Chapecoense

- Ceará 0 x 0 Internacional

Sobre o assunto Ceará registra público total de 2.810 torcedores na Arena Castelão diante do Internacional

Tiago Nunes se diz orgulhoso por atuação do Ceará em empate com o Internacional

Fernando Sobral defende substituição feita por Tiago Nunes no empate diante do Inter

Tags