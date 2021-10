Ceará embarca para Belo Horizonte e fará apenas um treino antes de encarar o Galo

Menos de 24 horas após empatar sem gols com o Internacional no Castelão, o elenco do Ceará já está viajando para Belo Horizonte, onde encara o Atlético-MG, sábado, pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro. A delegação alvinegra deixou Fortaleza por volta de meio-dia e a chegada em Minas está prevista para 18h45min.

Quem não seguiu com a delegação foi o volante Marlon, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A briga pela vaga dele será boa, já que Fabinho, que entrou na vaga de Fernando Sobral durante o jogo contra o Inter, foi bem e o garoto Geovane vinha tendo espaço com Tiago Nunes. Correm por fora ainda Pedro Naressi, que está pendurado, e Oliveira, que ainda não foi relacionado para um jogo desde que se recuperou de lesão.

O goleiro Richard, que desfalcou o Ceará por desconforto na coxa direita na noite de quarta-feira, 6, aparece nas fotos do embarque, viajando com o time. Não se sabe ainda, porém, se ele já terá condição de titularidade contra o Galo.

Não houve treino antes da viagem e Tiago Nunes comandará apenas um trabalho com o elenco do Vovô antes do jogo de sábado. Será nesta sexta-feira, 8, às 10 horas, na Toca da Raposa II, centro de treinamento do Cruzeiro.

O Ceará encara o Atlético-MG, líder do Brasileirão, às 16h30min de sábado, 9, no Mineirão. O Vovô tentará seu primeiro triunfo como visitante na atual Série A.



