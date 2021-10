Suspenso, Marlon será desfalque do Ceará diante do Atlético-MG

Volante completa série de três cartões amarelos no empate com o Internacional-RS e não poderá enfrentar o Galo no próximo sábado, 9, no Mineirão

O técnico Tiago Nunes já tem um desfalque certo para escalar o Ceará para o duelo contra o Atlético-MG, no próximo sábado, 9, às 16h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série A: o volante Marlon completou a série de três cartões amarelos e cumprirá suspensão automática no confronto alvinegro.

Pendurado, o meio-campista de 31 anos recebeu a advertência no empate sem gols com o Internacional-RS, na última quarta-feira, 6, no Castelão. Anteriormente, o camisa 25 já havia recebido cartões na vitória por 3 a 1 sobre o arquirrival Fortaleza e na igualdade em 0 a 0 com o Atlético-GO.

Esta será a segunda vez que Marlon desfalcará o Vovô por suspensão no Brasileirão. No primeiro turno, o jogador recebeu cartões contra o próprio Inter, RB Bragantino-SP e Athletico-PR e ficou fora da partida contra o Sport-PE, na Ilha do Retiro.

O volante soma 17 jogos disputados na atual edição do Campeonato Brasileiro e recuperou status de titular com o técnico Tiago Nunes. Sem Marlon, o comandante alvinegro tem Fabinho como opção imediata e também conta com Geovane, William Oliveira e Pedro Naressi no setor.

Com dois empates e uma vitória nos últimos três jogos, o Ceará ocupa a 13ª posição da elite nacional, com 29 pontos. Já o Galo é o líder da competição, com 50 pontos.

