Tiago Nunes se diz orgulhoso por atuação do Ceará em empate com o Internacional

Apesar do empate sem gols, a atuação do Ceará diante do Internacional na noite desta quarta-feira, 6, no Castelão, agradou o técnico Tiago Nunes. O comandante alvinegro falou em superioridade do Vovô contra os gaúchos e classificou o desempenho como consistente e equilibrado, mas lamentou o resultado.

"Nós contabilizamos em torno de 16 finalizações, com oito chances de gol. Fomos superiores ao adversário, dominamos as ações, tivemos boa compactação, pressionamos o adversário no seu campo, recuperamos muitas bolas no campo do adversário. Estou orgulhoso da atuação da nossa equipe. Lógico que a gente espera a vitória, o resultado positivo, mas jogando bem e tendo atuação consistente, a gente está mais próximo de vencer. Faltou o gol para consagrar a boa atuação. Saio orgulho da equipe pela atuação, por ter competido com um adversário duro", afirmou Tiago Nunes na coletiva pós-jogo.

Com o empate no Castelão, o Ceará chegou a 29 pontos na tabela do Brasileirão. Já o Inter, que almejava entrar no G6, soma agora 33 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vovô volta a campo sábado para enfrentar o líder do campeonato, o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Já o Colorado terá pela frente o América-MG no domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Tags