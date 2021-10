Fernando Sobral defende substituição feita por Tiago Nunes no empate diante do Inter

No empate sem gols diante do Internacional, o Ceará escutou da torcida presente nas arquibancadas reclamações uníssonas em apenas um momento, quando Tiago Nunes promoveu a saída de Fernando Sobral para a entrada do volante Fabinho. Após o duelo, via redes sociais, Fernando Sobral defendeu a atitude do técnico do Vovô e criticou a própria atuação.

"Queria pedir com muito carinho ao torcedor um pouco mais de paciência. Eu não estava fazendo uma boa partida e no meu ponto de vista a substituição foi acertada", escreveu o atleta.

Na mesma postagem, ele também destacou a importância de o clube se manter unido e ter o apoio da torcida para ter um bom desempenho no campeonato. "Estamos no caminho certo, abraçando a ideia do professor e nos doando ao máximo dia após dia para juntos conseguirmos nosso objetivo na competição. Contamos com o apoio de vocês para juntos fazermos história novamente", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após empate diante do Internacional, o Ceará chegou a 29 pontos somados 22 jogos e ocupa a 13ª colocação na tabela. O Vovô volta a campo no próximo sábado, 9, às 16h30min, quando enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão.

Tags