Saiba quais protocolos devem ser seguidos no jogo entre Ceará e Internacional

O confronto entre o Vovô e o Colorado marca o retorno dos torcedores alvinegros ao Castelão após 573 dias. No local, os torcedores terão que seguir um protocolo exigido pela Secretaria de Saúde do Estado

Os torcedores do Ceará que forem para o evento-teste que será realizado na Arena Castelão nesta quarta-feira, 6, no confronto entre Vovô e Internacional, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro, terão que obedecer alguns protocolos exigidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Para comprar o ingresso ou, no caso dos sócios, fazer o check-in, é necessário realizar o cadastro da carteira digital de vacinação obtida via aplicativo do ConecteSUS, para comprovar as duas doses — ou dose única — da vacina há ao menos 15 dias. Outra exigência é o uso de máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2). Não será aceito a utilização de máscara de pano, por exemplo.

No entorno do estádio, os torcedores irão se deparar com barreiras de checagem do check-in dos sócios para evitar aglomerações. Não serão comercializados ingressos no local, assim como também não haverá a venda de bebidas alcóolicas.

Os portões abrirão às 16 horas e serão fechados 30 minutos antes da partida (18h30min). Nas arquibancadas do Castelão, o público terá assentos e locais de distanciamento sinalizados.

Acessos Externos:

Escadaria Norte (Av. Alberto Craveiro)

Escadaria do Contorno (Av. do Contorno)



Acessos Internos:

A1 e A2 ou A4 e A5: Premium

A3: Camarote

A2: Especial

B, D, F: Superior Sul

C, E, G: Inferior Sul

K, I: Inferior Central

H, J, L: Superior Central

M, O, Q: Inferior Norte

N, P, R: Superior Norte



