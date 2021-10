Mais de 3 mil torcedores do Ceará fizeram check-in para jogo contra o Inter no Castelão

Para entrar será preciso apresentar uma carteira com foto e estar com máscara cirúrgica. Não será permitido adentrar ao estádio com outro tipo de máscara

Depois de 578 dias sem poder ir ao estádio, o torcedor do Ceará vai reencontrar os assentos da Arena Castelão logo mais no jogo contra o Internacional. Para esta partida, o Ceará disponibilizou acesso apenas para o sócio-torcedor que fez o check-in. Ao todo, 3.228 torcedores fizeram o check-in para comparecer ao confronto.

Para entrar será preciso apresentar uma carteira com foto e estar com máscara cirúrgica. Não será permitido adentrar ao estádio com outro tipo de máscara. O diretor de Promoções e Atividades Sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro, orienta que os torcedores não levem crianças e aqueles que não tiverem máscara cirúrgica poderão adquirir no local.

“Estamos disponibilizando álcool em gel por todo estádio, assim como as máscaras cirúrgicas na entrada para que o torcedor não tenha que voltar”, afirma Veridiano.

O diretor explica a importância de todos os alvinegros no Castelão seguir os protocolos rigorosamente. "Precisamos da conscientização do torcedor para barganhar o aumento da porcentagem da nossa torcida no estádio", esclare.

O Ceará enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, 6, às 19 horas, no Castelão. O jogo marca o retorno do torcedor alvinegro ao estádio.

