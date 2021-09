Garantido nas semifinais, Ceará perde para o Grêmio por 2 a 0 no Brasileirão de Aspirantes

Os gols do Imortal foram marcados por Elias Manoel e Pedro Lucas. Com o resultado, o Vovô permanece na liderança do Grupo C com 10 pontos

Com a classificação garantida para as semifinais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes desde a última rodada, o Ceará visitou o Grêmio-RS na tarde desta quinta-feira, 16, e foi derrotado por 2 a 0, com gols de Elias Manoel e Pedro Lucas.

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes explorando jogadas em velocidade pelos extremos do campo. Aos 30 minutos, o Vovô quase abriu o placar. Cristiano driblou o goleiro e tocou para Da Guia, que finalizou para o gol, mas os defensores gaúchos interceptaram a bola em cima da linha.

Na etapa final, o Alvinegro voltou desligado e sofreu dois gols em menos de três minutos. Elias Manoel, aos 8, e Pedro Lucas, aos 9, marcaram para o Imortal e decretaram a vitória do Tricolor, que se mantém em segundo lugar na tabela, com oito pontos.

Com o resultado, o Ceará permanece na liderança do Grupo C, com 10 pontos, e está garantido na semifinal do torneio. Para se classificar como líder sem depender de nenhum resultado, o Vovô precisa vencer o Corinthians-SP, na próxima rodada, que acontece quinta-feira, 23, às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE).



