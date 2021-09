Sob novo comando, Ceará segue preparação para enfrentar Grêmio; veja desfalques

Com brecha no calendário de jogos, o Ceará aproveita o período de treinos para se adaptar à metodologia do técnico Tiago Nunes, que estreará no comando diante do Grêmio-RS, no próximo domingo, 12, às 11 horas, em Porto Alegre, pela 20ª rodada da Série A. Sem jogadores suspensos, o Alvinegro terá baixas apenas por lesão.

O adiamento do duelo contra o Palmeiras-SP, pela 19ª rodada, em razão da convocação de jogadores do clube paulista para a seleção brasileira possibilitou um tempo maior de preparação da equipe de Porangabuçu sob nova batuta. O treino desta terça-feira, 7, será às 15h30min, no estádio Carlos de Alencar Pinto.

Sobre o assunto Bruno Pacheco vê Ceará em adaptação a Tiago Nunes e destaca intensidade nos treinos

Fernando Sobral, do Ceará, é o volante com mais bolas recuperadas da Série A

Ceará prorroga contrato com atacante Cléber até 2024

A comissão técnica iniciou os trabalhos no último dia 1º e faz testes e observações na equipe para definir a formação titular. O Vovô não terá nenhum desfalque por questão disciplinar.

Em contrapartida, algumas peças que estavam sob os cuidados do departamento médico são dúvidas para o confronto na Arena do Grêmio. O lateral-direito Buiú e o atacante Mendoza ficaram fora da derrota por 2 a 0 para o América-MG por inflamação no joelho direito, mas o colombiano já participou das atividades.

O zagueiro Klaus está em período de recuperação após cirurgia no ombro direito, enquanto o volante Oliveira está na transição após lesão. Já o goleiro João Ricardo voltou a trabalhar com o restante do elenco na semana passada.

O Ceará ocupa a nona posição do Brasileirão, com 24 pontos, enquanto o Tricolor Gaúcho está na vice-lanterna, com 16 pontos.

Tags