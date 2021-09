Fernando Sobral, do Ceará, é o volante com mais bolas recuperadas da Série A

Titular absoluto do Vovô na atual temporada, Fernando Sobral vem se consolidando como um dos melhores volantes da Série A. O atleta de 26 anos, que atuou em 17 partidas pelo Brasileirão, é o líder de bolas recuperadas e de desarmes da competição.

Ao todo, Fernando Sobral já recuperou 144 bolas para o Ceará, 37 a mais que o segundo colocado do ranking, Éderson, do Fortaleza, com 107. Raul, ex-atleta do Vovô, atualmente no Bragantino-SP, com 103, Liziero, do São Paulo, com 101, e Willian Maranhão, do Atlético-GO, também com 101, completam a lista do site de estatística Sofascore.

O camisa 8 do Alvinegro também é o que mais desarma no torneio. Foram 58 desarmes, 9 a mais que Gabriel, do Corinthians, com 49. Jean Mota e Camacho, do Santos, com 37, e Zé Rafael, do Palmeiras, com 34, também compõem o ranking.

Em 2020, o meio-campista esteve entre os principais volantes da Série A. Foi o líder de desarmes entre todos os jogadores da competição até a 34º rodada, com 98 bolas roubadas. Posteriormente, foi ultrapassado pelo lateral-direito Aderlan, do RB Bragantino, terminando o campeonato como o segundo maior ladrão de bolas.

No início deste ano, o Ceará renovou o contrato com o camisa 8, estendendo seu vínculo com o clube até o fim da temporada de 2023.



