Destaque na atuação defensiva, Fernando Sobral diz que se cobra por melhora no desempenho ofensivo

Meia do Ceará, Vina divulgou em suas redes sociais o seu enteado Arthur, de 6 anos, usando a camisa do Flamengo dada por Gabigol. O atleta alvinegro postou a foto do garoto comemorando da mesma forma que o centroavante rubro-negro faz após balançar as redes e agradeceu o presente, “obrigado irmão”.



Em resposta, o camisa nove do Flamengo repostou a publicação de Vina e o parabenizou pelo gol na partida contra clube carioca. Gabigol escreveu, “tamo junto, craque! Parabéns pelo gol”.

Vina foi um dos destaques do Ceará no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, no último domingo, 22, na Arena Castelão. O meia marcou o gol que abriu o placar para os cearenses e voltou a fazer uma boa partida após um longo período em má fase. A boa atuação pode ser um sinal de recuperação no desempenho do principal jogador do Vovô.

Com o empate diante do Flamengo, o Ceará chegou aos 24 pontos e permaneceu na oitava colocação. Agora o Alvinegro busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão, contra o América-MG, no Independência, às 11 horas, pela 18ª rodada.

Tags