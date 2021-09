Caldense confirma acerto de Gabriel Santos, artilheiro da Série D, com o Ceará

O treinador Tiago Nunes assumiu o comando do Ceará e, junto consigo, outros quatro profissionais também chegaram ao clube para integrar a comissão técnica: os auxiliares Evandro Fornari e Kelly Magalhães, o analista de desempenho Pedro Sotero e o preparador físico André Volpe.

Evandro é catarinense e tem 41 anos. O profissional trabalha com Tiago Nunes desde o final da temporada 2017, quando assumiram o sub-23 do Athletico-PR e, posteriormente, a equipe principal, onde foram campeões do Campeonato Paranaense (2018), Copa Sul-Americana (2018), Copa do Brasil (2019) e da Levain Cup/CONMEBOL (2019). O auxiliar é ex-jogador e possui as licenças A e B de técnico de futebol da CBF.

“Nos sentimos muito acolhidos desde nossa chegada aqui, tanto pela diretoria executiva, quanto pelo staff, atletas e colaboradores do clube, agora é trabalhar para retribuir essa confiança que nos foi dada em resultados dentro do campo”, ressaltou Evandro, em entrevista ao site oficial do Vovô.

Também na função de auxiliar, o paulista Kelly Guimarães teve passagens em clubes como Flamengo e Grêmio enquanto atuou como atleta de futebol. Com 46 anos, está junto de Tiago Nunes, assim como Evandro, desde 2018. “Esse será o nosso quarto trabalho juntos, nos conhecemos desde 2015 e eu particularmente estou muito feliz com essa oportunidade porque o Ceará é um clube grande e quem tem um potencial enorme de crescimento”, afirmou.

O mais jovem entre os novos integrantes é o analista de desempenho Pedro Sotero, de 34 anos. Natural do Rio Grande do Norte, o profissional também trabalha na equipe fixa de Tiago Nunes desde 2017. “O Ceará é um clube muito organizado, nós percebemos na nossa chegada, e isso é muito importante para termos sucesso na nossa trajetória aqui. Estamos todos focados e com gana de fazer um ótimo trabalho e entregar todos os dias o nosso melhor", disse o analista.

O preparador físico André Volpe chega para integrar a comissão permanente do Ceará. Com 20 anos de experiência na profissão, iniciou sua trajetória no Internacional-RS, em 1996, permanecendo no Colorado até o início de 2020. Será a primeira vez em que André e Tiago Nunes irão trabalhar juntos.

“Eu estou muito feliz com essa oportunidade de mostrar meu potencial em um clube do nordeste. O clima da região é um ponto a ser considerado dentro das variáveis do esporte que traz aspectos positivos e negativos onde nós devemos saber a melhor forma de utilizar em nosso favor”, explicou.



