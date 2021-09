Comentaristas avaliam escolha de Tiago Nunes como novo técnico do Ceará

No episódio 172 do FutCast, Gerson Barbosa, Lucas Mota e Thiago Minhoca opinam sobre contratação do comandante do Vovô

Anunciado na última segunda-feira, 30, como novo técnico do Ceará até o final de 2022, o gaúcho Tiago Nunes já iniciou os trabalhos em Porangabuçu com a missão de dar nova cara à equipe. A chegada do comandante foi debatida no episódio 172 do FutCast, o podcast do O POVO sobre o futebol cearense.

Após a demissão de Guto Ferreira, o Alvinegro agiu rápido para escolher o substituto e acertou com Tiago Nunes. Após passagem vitoriosa pelo Athletico-PR, o treinador amargou maus resultados em Corinthians-SP e Grêmio-RS e tentará retomar o bom desempenho na carreira à frente do Vovô.

Sobre o assunto Por que o Ceará contratou Tiago Nunes para substituir Guto Ferreira

Presidente do Ceará elogia técnicos brasileiros e diz que clube evitou se contaminar com "onda estrangeira"

Tiago Nunes não pediu contratação de imediato e pode resgatar atletas em baixa, diz presidente do Ceará

Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisou a escolha pelo nome e as perspectivas acerca do trabalho. O POVO repercute abaixo as opiniões dos jornalistas.

Gerson Barbosa - Para mim, dos nomes brasileiros no mercado, ele era a melhor opção. Eu gosto muito do Tiago Nunes, acho um baita treinador. Claro, os dois últimos trabalhos não deram certo, não foram bons, mas acredito que existem ressalvas também nesses dois trabalhos. No Athletico-PR, quando ele pegou, era um clube emergente, organizado, diferente do Corinthians, por exemplo, que era uma bagunça internamente. Acho que o Tiago pode dar muito certo. É um treinador que atende as características que o Ceará buscava: um treinador com repertório, com mais conhecimento ofensivo. Eu gosto da contratação, para mim era o melhor nome brasileiro. Eu gosto muito, acho que tem uma chance maior de dar certo do que de dar errado e acredito que o Tiago Nunes era a melhor opção no mercado.

Lucas Mota - Eu concordo com o Gerson quando ele fala que, dos nomes disponíveis no mercado brasileiro, o Tiago Nunes seria a melhor opção. Tinha um outro nome, que chegou a ser especulado também, o Dorival Júnior, mas o Tiago Nunes tem boas ideias, é um técnico ainda jovem, que tem uma filosofia de jogo interessante. Nos últimos dois trabalhos, há algumas ressalvas: o Corinthians estava uma bagunça, o Grêmio até agora não se recuperou, o problema não era só o Tiago Nunes. No Ceará, encontra um ambiente mais organizado, clube equilibrado. Talvez ele vá conseguir um ambiente mais adequado e mais semelhante ao que ele tinha no Athletico-PR. Pode ter um bom encaixa, um casamento perfeito entre Tiago Nunes e Ceará. Conversei também com fontes no Ceará de que ele traz ideias novas, mas sem ruptura tão grande em relação ao trabalho do Guto. Não é que ele vai ter que começar do zero e trazer uma filosofia completamente nova para o elenco. Isso também pode ajudar na agilidade do trabalho para trazer uma resposta positiva.

Thiago Minhoca - Eu fico bem dividido para saber se eu acho uma opção que pode encaixar ou não. (...) A filosofia muda, o Tiago Nunes é um treinador que trabalha muito mais na característica da posse de bola. Se a gente for falar do Tiago Nunes depois que saiu do Athletico-PR, ele viveu duas situações adversas, tanto no Corinthians quanto no Grêmio. O Corinthians tinha mais de uma década com um estilo de jogo muito diferente, quis mudar e o Tiago Nunes não conseguiu resultados. No Grêmio, ele pegava (depois de) um período muito longo de Renato Gaúcho. Ele foi bem na Sul-Americana, colocou a equipe nas oitavas de final, só que o torcedor ficou bem inseguro com alguns resultados no Brasileirão. (...) No Ceará, o meu único impasse de saber se isso vai dar certo ou não é: o elenco vai se encaixar no formato de jogo de trabalhar mais com a bola? Será que o Tiago vai trabalhar no modelo de se defender um pouco mais e ter uma transição melhor? Será que vai manter o formato do Guto e só trabalhar a transição? São coisas ainda que me pairam dúvida. (...) É um treinador com qualidade, mas que vive um momento de retomada da carreira. Ele chegou a um status de ser um dos melhores treinadores do Brasil, só que agora, em um período de baixa, tem essa possibilidade de recuperar no Ceará o bom desempenho que mostrou na época do Athletico-PR

Ouça o episódio completo do FutCast:

Tags